2026 Şubat Ayı Sıcaklık Rekoru
11.03.2026 11:02
2026 Şubat, ortalama 7,6°C ile son 56 yılın en sıcak 3. ayı oldu. Aşırı sıcaklıklar gözlemlendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2026 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,5 derece artışla 7,6 derece olarak ölçüldü. 2026 Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak 3'üncü ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; şubat ayında hava sıcaklıkları Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, 2026 yılı Şubat ayı sıcaklığı 7,6 derece ile normallerinin 3,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2026 yılı Şubat ayı, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 28,6 derece ile Bartın'da ölçüldü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

