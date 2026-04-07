Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Devam Ediyor

07.04.2026 07:59
Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak ve ekonomik potansiyeli artırmak amacıyla 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde yerel kalkınma teşviklerine başvurular 15 Mayıs'a kadar sürecek. Program, çeşitli sektörlerde yatırımları destekleyerek istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor.

DUYGU ERDOĞAN/ İSTANBUL – Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla sağlanan yerel kalkınma teşvikleri için belirlenen yatırım alanlarında başvurular 15 Mayıs tarihine kadar devam ediyor. 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkânlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. İllere göre tarımdan savunmaya, teknolojiden raylı taşımacılığa pek çok alanda destek bulunuyor.

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alınıyor. Bu kapsamda, il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir projelerle hayata geçirilecek. Programa gerçek veya tüzel kişiler başvurabilecek olup, başvurular yalnızca "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

Teşvik kapsamında, asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği gibi çeşitli yatırım konuları yer alıyor. Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek. Yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler sunulacak. Her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak.

Yatırım konuları, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması ve sosyoekonomik gelişmişliğin güçlendirilmesi kriterleri doğrultusunda belirlendi. Programın, üretimi teşvik etmesi, yeni istihdam alanları oluşturması ve yerelden başlayan kalkınma zincirini tüm Türkiye'ye yayması öngörülüyor.

