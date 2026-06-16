Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Ağustos'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.