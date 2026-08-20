2026-YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan 2026-YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 9 Ağustos'ta yapılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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