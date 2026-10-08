2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın 711 milimetrelik meşalesi tanıtıldı - Son Dakika
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2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın 711 milimetrelik meşalesi tanıtıldı

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2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları\'nın 711 milimetrelik meşalesi tanıtıldı
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2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'na 100 gün kala madalyalar, meşale ve ekipmanlar tanıtıldı. 711 milimetre yüksekliğindeki 'Ji Xiang' meşalesi kentin 711 metrelik rakımına gönderme yapıyor; 'Ji Meng' madalyaları Çin kültürü ve kış sporlarını birleştiriyor.

CHANGCHUN, 8 Ekim (Xinhua) -- 2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın başlamasına 100 gün kala, oyunlar için hazırlanan madalyalar, meşale, üniformalar ve ekipmanlar çarşamba günü Changchun Uluslararası Havacılık Fuarı Şehri'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Changchun'un simge çiçeği olan klivyadan esinlenilerek tasarlanan meşaleye, "Uğurlu Uçuş" anlamına gelen "Ji Xiang" adı verildi. Meşalenin üst bölümünde, kentin sinema endüstrisine atfen film şeridi motifi ve oyunlardaki 12 kış sporu branşını temsil eden figürler yer alıyor.

Meşalenin üst kısımlarında kar tanesi ve ginseng çiçeği motifleri, yanlarında kayak sporunu çağrıştıran çizgiler, tabanında ise tekerlekten esinlenen bir desen yer alıyor.

711 milimetre yüksekliğindeki meşale, Changchun kent merkezinin en yüksek noktası olan 711 metrelik rakıma gönderme yapıyor.

"Ji Meng", yani "Uğurlu Rüya" adı verilen madalyalar ise geleneksel Çin kültürüne ait unsurları, kış sporları imgelerini ve Changchun'u yansıtan unsurları bir araya getiriyor.

2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları, 15-25 Ocak tarihlerinde Changchun ve yakınındaki Jilin kentinde düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: 2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın 711 milimetrelik meşalesi tanıtıldı - Son Dakika
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