21. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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21. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor

Kısa filmleri destekleyen festival, 17-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle geliyor.

14.01.2025 15:49
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Kısa filmi geniş kitlelerle buluşturmak, yeni sinemacıları desteklemek ve sektöre özgün bakış açıları kazandırmak amacıyla 2004 yılında başlatılan "Akbank Kısa Film Festivali", 17- 27 Mart arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek festivalde gösterimler, Akbank Sanat'ta ve Kadıköy Sineması'nda yapılacak.

Ulusal ve uluslararası birçok kısa filmin izleyici ile buluşacağı festivalde, yönetmen, oyuncu ve sektör profesyonellerinin katılımıyla atölye, söyleşi ve masterclass etkinlikleri düzenlenecek.

Festival kapsamında "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Genç Bakışlar" gibi geniş bir seçki sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yarışma bölümü 3 farklı kategoride gerçekleşecek

Bu yıl "Ulusal ve Uluslararası Yarışma", "Forum-Senaryo Yarışması" ve "Genç Bakışlar" olmak üzere üç ana kategoriden oluşan yarışma bölümü için 73 ülkeden 2 bin 346 kısa film başvurusu yapıldı.

"Ulusal Yarışma" jürisinde oyuncu Dolunay Soysert, yazar Hakan Bıçakçı, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen Ferit Karahan ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alıyor.

"Forum-Senaryo Yarışması" jürisi yönetmen Vuslat Saraçoğlu, oyuncu Erdem Şenocak ve senarist Erdi Işık'tan oluşuyor.

Yirmi yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmek amacıyla dördüncü kez düzenlenen "Genç Bakışlar" bölümünün jürisinde ise oyuncu Alina Boz, yapımcı İpek Erden ve oyuncu, yönetmen Haki Biçici bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 21. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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