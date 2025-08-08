21 Özel Okulun Ruhsatı İptal Edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 okulun ruhsatı iptal edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel okullara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği, tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi durumların yakın takibe alındığı vurgulandı.

Usulsüzlüklerin tespit edildiği okullar hakkında idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamdaki bazı inceleme ve soruşturmaların ruhsat iptaliyle sonuçlandığı aktarıldı.

Denetimler doğrultusunda, daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatının usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği anımsatılan açıklamada, son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izninin iptal edildiği bildirildi.

Mayıs ayından itibaren 21 okulun ruhsatının iptal edildiği bildirilen açıklamada, özel okullara yönelik yürütülen sıkı takiplerin devam edeceği kaydedildi.