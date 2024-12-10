21 Yıl Süren Esaret Sona Erdi

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Rejim çöktü 21 yıllık esaret sona erdi

Gaziantepli Mehmet Ertürk 21 yıllık Esad esaretinden kurtularak ailesine kavuştu

"Ben orada öleceğimi düşündüm. Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem dedim"

GAZİANTEP - Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Rejimin çökmesinin ardından özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye geri döndü. Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı, duygusal anlar yaşandı.

Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Uzun yılların ardından Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Mehmet Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim"

Serbest kalan Mehmet Ertürk, Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatarak, "Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm. Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Önce kadınların sesi geldi. Biz de bizi öldüreceklerini zannettik. Sonra muhalifler geldi ve bize çıkın dediler. Biz de sorduk. Onlar da Esad'ın kaçtığını söyledi. Daha sonra sevinç gösterileri başladı. Artık ülkemdeyim ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim" dedi.