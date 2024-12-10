21 Yıl Süren Esaret Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

21 Yıl Süren Esaret Sona Erdi

Mehmet Ertürk, 21 yıl sonra Suriye'den kurtularak ailesine kavuştu, duygusal anlar yaşandı.

10.12.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rejim çöktü 21 yıllık esaret sona erdi

Gaziantepli Mehmet Ertürk 21 yıllık Esad esaretinden kurtularak ailesine kavuştu

"Ben orada öleceğimi düşündüm. Türkiye'nin yüzünü göremem, Türk toprağına yetişemem dedim"

GAZİANTEP - Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Rejimin çökmesinin ardından özgürlüğüne kavuşarak Türkiye'ye geri döndü. Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı, duygusal anlar yaşandı.

Suriye'de 21 yıl boyunca Esad rejiminin hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu. Uzun yılların ardından Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ailesi tarafından coşku ve sevinçle karşılandı. Uzun süredir ailesinin özlemiyle yaşayan Mehmet Ertürk'ün serbest bırakılması sonrası Karkamış'taki karşılamada duygusal anlar yaşandı. Ailesi, yıllar sonra Mehmet Ertürk'e kavuşmanın mutluluğunu dile getirirken, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

"Artık ülkemdeyim, ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim"

Serbest kalan Mehmet Ertürk, Suriye'de yaşadığı zor günleri anlatarak, "Ben 21 yıldır cezaevinde yatıyordum. Bizim elimizi kolumuzu bağlayıp imza attırdılar. Orada çok işkence gördüm. Ben orada öleceğimi düşünüyordum. Önce kadınların sesi geldi. Biz de bizi öldüreceklerini zannettik. Sonra muhalifler geldi ve bize çıkın dediler. Biz de sorduk. Onlar da Esad'ın kaçtığını söyledi. Daha sonra sevinç gösterileri başladı. Artık ülkemdeyim ölsem bile gözüm açık gitmeyeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 Yıl Süren Esaret Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: 21 Yıl Süren Esaret Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.