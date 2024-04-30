22 Yıl Sonra Evlenen Çiftin Nikahı Çekmeköy Belediye Başkanı Tarafından Kıyıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

22 Yıl Sonra Evlenen Çiftin Nikahı Çekmeköy Belediye Başkanı Tarafından Kıyıldı

22 yıl önce boşanan Şıkoğlu çifti, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in kıydığı nikah ile tekrar bir araya geldi. Çiftin kızı Tuğba Karabulut, anne ve babasının mutlu olmalarını ve ikinci baharlarını yaşamalarını diledi.

30.04.2024 23:18  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 yıl sonra "evet" dediler, atılan imza ile ikinci baharları başladı

İSTANBUL - 22 yıl önce boşanıp, 29 Nisan 2024 'te hayatlarını tekrar birleştiren Şıkoğlu çiftinin nikahlarını Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez kıydı. Nikahın kıyılması için sosyal medyadan Başkan Çerkez'e ulaşan Şıkoğlu çiftinin kızı Tuğba Karabulut "Olmaz dedikleri bir anda oldu. Bundan sonrasında inşallah birbirlerine destek olurlar" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e sosyal medyadan ulaşan Çekmeköylü vatandaş Tuğba Karabulut, 22 yıl önce ayrılan anne ve babasının ikinci baharlarına ilk adımlarını atacakları nikah akdini Başkan Çerkez'in gerçekleştirmesini istedi. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Çerkez, Şıkoğlu çiftinin nikahını özel bir törenle kıydı. Törene, Şıkoğlu ailesinin çocukları ve torunları da katıldı.

Sosyal Medyadan Başkan Çerkez'e "29 Nisan Pazartesi günü saat: 14.20'de annem ile babamın nikah töreni var 22 yıl sonra birleştirdik. Onları bu mutlu günümüzde sizinle taçlanmasını çok isteriz. Sürpriz yapmak istiyorum. Sizi davet ederek babam rahatsızlık geçirdi ve kalp ameliyatı oldu. Bakacak kimsesi yok, annem vesile oldu tekrar birleştiler ve mutlu olmalarını, bu ikinci baharı yaşamalarını evlatları olarak çok istiyoruz, " dedi. Tuğba Karabulut'la irtibata geçen ekipler gerekli organizasyonu yapıp çiftin nikah akdi için başkanlık makamında organizasyon düzenledi.

"Mutlu ailelerin huzuru Çekmeköy'ün halkına yansıyor"

Nikahta konuşan Başkan Çerkez, "Mühim olan 22 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelerek birbirini kabul etmeleri ve mutlu olacaklarına karar vermeleri. Bize de bu yolda düşen, nikahlarını kıyarak mutlu olmalarına katkı sunmaktı. Çiftlerin mutlu olması torunlarına, çocuklarına, Çekmeköy'de halkın huzuruna ve rahatına yansıyor" dedi.

İkinci baharın heyecanını yaşıyorlar

Eşiyle ikinci baharları için evet diyen Nuriye Cingiz, "Tabii heyecanlıyım, ellerim titriyor. Nasip kısmet, bugünlere geldik. Eşim hastaydı hepimiz bir araya geldik yanında olmak istedim" dedi. 22 yıl sonra eşiyle kavuşma heyecanı yaşayan Abdullah Şıkoğlu, "Birbirimize kavuştuk, kalbimden ameliyat oldum. Bana yardımcı oldular. Buraya gelirken biraz heyecanlandım" diye konuştu.

Nikah merasimine vesile olan Şıkoğlu çiftinin kızları Tuğba Karabulut " Annemin tarafında olsam babam yalnız kalıyor, babamın tarafında olsam annem yalnız kalıyor. İkisinin bir araya gelmesini çok istiyorduk. Asla olmaz diyordu ikisi. Sonra bir hastalık vesile oldu, olmaz dedikleri bir anda oldu. Bundan sonrasında inşallah birbirlerine destek olurlar. Ben, Belediye Başkanımız Orhan Çerkez Bey'e de yeni başkan olduğunda belki vesile olur diye yazmak istedim. Sonra geri dönüş oldu. Öyle olunca çok şaşırdım bu kadar hızlı geri dönüşte bulunacaklarını tahmin etmiyordum. Çok mutlu olduk, 22 sene sonra nikahlarının burada olmasına çok mutlu olduk" dedi.

Kaynak: İHA

Orhan Çerkez, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Yıl Sonra Evlenen Çiftin Nikahı Çekmeköy Belediye Başkanı Tarafından Kıyıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 23:59:34. #1.12#
SON DAKİKA: 22 Yıl Sonra Evlenen Çiftin Nikahı Çekmeköy Belediye Başkanı Tarafından Kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement