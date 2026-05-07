23. Akdamar Tiyatro Şenliği 11 Mayıs'ta Başlıyor

07.05.2026 16:27
Van'da 11 Mayıs'ta başlayacak şenlikte, konserler, atölyeler ve çocuk oyunları yer alacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek "Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" 11 Mayıs'ta başlayacak.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Titiz, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım programında, şenliğin 11 Mayıs'ta kortej yürüyüşüyle başlayacağını söyledi.

Şenlikte önemli etkinliklerin yer alacağını belirten Titiz, şöyle devam etti:

"23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nde olabildiğince renkli bir açılış yapmayı planlıyoruz. Kortej yürüyüşünün ardından konserimiz olacak. Devlet tiyatrolarının büyük prodüksiyonlarını davet ettik. İzmir, Bursa, İstanbul ve Trabzon'dan misafirlerimiz bizimle olacak. İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklar için oyunlarımız var. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Erciş, Muradiye, Saray ve Özalp'te oyunlarını sergileyecek. Sivas Devlet Tiyatrosu ise Edremit, Gevaş, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde seyircileriyle bir araya gelecek. Okullarımızı da bu şenliğe dahil edeceğiz. Birçok okulda etkinliklerimiz olacak. İşitme engelli öğrencilerle de farklı oyunlarımız olacak."

Etkinlikte gençler için de projelerin yer aldığını dile getiren Titiz, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyunlarını sergileyecek. Van Kent Tiyatrosu da 'Öldürseler' adlı oyunuyla şenliğimize renk katacak. Bunların yanında bir de atölyelerimiz bulunuyor. Çocuklar, birçok usta öğretici eşliğinde atölyelerde zaman geçirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

