23. Akdamar Tiyatro Şenliği Van\'da Başladı

11.05.2026 14:31
Van'da 23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, eğlenceli etkinliklerle başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 23'üncüsü, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.

Şenliğin açılış programı kapsamında Van Valiliği önünde bir araya gelen çocuklar, Van Devlet Tiyatrosu binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Devlet Tiyatrosu bahçesinde düzenlenen konserde eğlenceli vakit geçirdi.

Programa katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, gazetecilere, Van'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 23'üncüsünü düzenlediklerini ifade eden Karadağlı, "Şenliğimiz her yıl üstüne katarak büyüyor ve bu durum bizi çok mutlu ediyor. Şenliğimiz sayesinde ilk defa tiyatroyla tanışan gençlerimiz, çocuklarımız oluyor. Tiyatroyu çocukların ayağına götürmek bizim için en önemli şey. Burada çok güzel ilgi ve alaka var. Çocukları görünce çok mutlu oldum. Şenliğimiz hayırlı olsun." dedi.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Titiz ise kentte 23 yıl önce düzenlenen ilk şenlikte de görev aldığını belirtti.

Şenliğin çok coşkulu başladığını dile getiren Titiz, "Tiyatro şenlikleri bir çocuğun hayallerini gerçekleştirdiği büyülü bir kapıdır. Bu yıl 23'üncüsünü düzenlediğimiz şenliğimiz benim için çok daha kıymetli. 2000 yılında ilk şenlikte görev almış ardından hayallerinin peşinden koşarak oyuncu olmuş bir çocuk olarak sesleniyorum size. Tiyatronun bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebileceğinin canlı bir örneğiyim. Hayal edin ve hayallerinizin peşinden koşun." ifadelerini kullandı

Şenliğe katılan 11 yaşındaki Azra Güvener de "Şenlik sayesinde eğleniyoruz. Etkinlikleri çok beğendim. Arkadaşlarımızla yüzümüzü boyadık, yürüyüş yaptık. Çok güzel geçti." dedi.

Çocuklardan Muhammed Roni Yıldırımçakar, bu yıl da şenliğin çok eğlenceli başladığını dile getirerek, tüm etkinliklere katılmaya çalışacağını söyledi.

Şenlik, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

