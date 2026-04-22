23 Nisan Mesajları

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurularak Cumhuriyet yolunda en büyük adımın atıldığını kaydetti.

23 Nisan'ın sadece bayram değil milletin bağımsızlık iradesini ve egemenliğini temsil eden, birlik ve beraberlik ile hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın temsili olan gün olduğunu kaydeden Altuğ, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan, tüm dünya çocukları tarafından gururla sahiplenilmektedir. Çocuklar, geleceğimizin mimarı, dünyanın nefesi ve gerçek sahibidir. Bu sebeple onlara daha güzel bir dünya bırakmak bizlerin asli sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

"TBMM'nin açılması dönüm noktasıdır"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever de 23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bayram coşkusu içinde aktarıldığı gün olduğunu kaydetti.

Ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, halkın kendi egemenliğini eline aldığı ve ülkenin önüne yeni ufuklar açan dönüm noktasıdır. Milletimizi ortak hedef etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu bayramın ülkemiz ve dünya çocuklarına mutluluklar getirmesi temennisiyle kalpleri kadar saf, temiz, sevgi, iyilik ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum."