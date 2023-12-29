23 Yıllık Miras Anlaşmazlığı Ara Buluculukla Çözüldü

NİĞDE'de 23 yıldır mirasçıların kendi aralarında çözmediği 'arazi anlaşmazlığı', ara buluculuk yöntemi ile 15 günde çözüme çavuştu. Avukat Özlem Sırakaya, "Ara buluculukta yargılamadaki gibi haklı veya haksız taraf aranmayıp, ortak menfaat göz önüne alınıyor" dedi.

?Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan ara buluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri de Niğde'de gerçekleşti. Niğde merkez Bağlama beldesinde ikamet eden ve 2000 yılında Tahir Karakuzu'nun vefatının ardından kendi üzerine kayıtlı 11 taşınmazın mirasçıları arasında 23 yıldır paylaşılamaması üzerine mirasçılar mahkemeye gitmek istedi. Avukatları ile görüşen mirasçılardan bazıları mahkemenin uzun süreceği bilgisi üzerine ara bulucuya başvurmaya karar verdi. Ara bulucu avukatın yaptığı araştırmalar sonucu, mirasın tarafı olduğu belirlenen 14 kişi tespit edildi. Ara bulucu avukat, aralarında Karakuzu'nun torunlarının da bulunduğu 14 kişiyi bir araya getirdi. 14 mirasçı ile görüşen ara bulucu, 15 günde tarafları uzlaşmaya ikna etti. Böylece 23 yıllık miras anlaşmazlığı, ara buluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuştu.

'YARGI YOLUNDAN DAHA KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞMUŞ OLDU'

Niğde Barosu'na kayıtlı Arabulucu Avukat Özlem Sırakaya, 05 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7445 Sayılı Kanun ile 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ortaklığın giderilmesi davalarında zorunlu ara buluculuk şartı getirildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda bize bir başvuru yapıldı. Bu başvurunun konusu, 2000 yılında vefat eden Tahir Karakuzu isminde bir vatandaştan kalma 11 adet taşınmazın mirasçılar tarafından paylaşılmaması konusunda bir ortaklığın giderilmesiydi. Bu kapsamda 11 taşınmaz ve 14 mirasçı arasında miras sorunu ara buluculuk yoluyla dostane bir şekilde, 15 günlük yapılan çalışma neticesinde karara bağlandı. 23 yıldır çözülemeyen miras paylaşımı, 15 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşmuş oldu. Yargı yolundan daha kısa bir sürede çözüme kavuşmuş ve zaman kaybını önlemiş oldu. Uzun yıllar anlaşamayan mirasçılar, ara buluculuk müessesi sayesinde aynı masaya oturup, anlaşmış oldu" dedi.

23 yıllık bir miras anlaşmazlığının kısa bir sürede çözüme kavuşmasından taraflarında memnun olduğunu belirten Sırakaya, "Husumete gerek kalmadan kısa bir ara buluculuk süreci ile olayı bitirmiş oldular. Ara buluculukta yargılamadaki gibi haklı veya haksız taraf aranmayıp, ortak menfaat göz önüne alınıyor. Ayrıca taraflara da kısa sürede kazanç sağlamış oldu" diye konuştu.