Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalin kapanış konserinde, "Duo Stringscapes" grubu sahne aldı.
Sanatçılar Güneş Hızlılar arpı, Tuna Tandoruk gitarıyla birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Konsere sanatseverler ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › 25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?