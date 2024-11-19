25. Ulusal Çocuk Forumu Gaziantep'te

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Gaziantep'te "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilden çocukların katılımıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gaziantep'teki bir otelde "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" düzenlendi.

Kentte "Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk" temasıyla açılışı yapılan forum, çocukların haklarına ilişkin farkındalık yaratmak, onların görüşlerini almak ve bu görüşleri, çocuk hakları açısından daha kapsayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak, onların hakları konusunda savunuculuk yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalar yapıldığı, katılımcı çocukların çocuk hakları bakış açısıyla deneyimlerini paylaştığı belirtildi.

Kilis, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'ten İl Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörleri ile İl Çocuk Hakları Kız ve Erkek Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen forum sonrası 7 bölgeden çocukların katılımıyla hazırlanacak sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Pınar Yavuzkanat, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin katıldı.