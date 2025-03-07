26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması Başvuruları Başladı

(KARABÜK) - Bu yıl 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na başvurular bugün itibarıyla başladı.

Safranbolu Belediyesi organizasyonunda düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında belgesel film yarışmasına başvurular başladı. Başvurular, 31 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yalnızca 'www.filmfreeway.com' üzerinden yapılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren belgeseller, Altın Safran Ödül Heykelciği ile taçlandırılacak ve kazananlar toplamda yüz binlerce liralık ödül alacak.

Yarışma ve festivale ilişkin detaylı bilgiye ise 'www.altinsafran.org' adresinden ulaşılabilecek.