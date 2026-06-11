26 Yıldır Kayıp: Kemik Kalıntıları Joseph Louis Serrao Jr.'a Ait - Son Dakika
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26 Yıldır Kayıp: Kemik Kalıntıları Joseph Louis Serrao Jr.'a Ait

11.06.2026 20:02
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Washington'daki ulusal parkta 2000'de bulunan kemiklerin, 1998'den beri kayıp Joseph Louis Serrao Jr.'a ait olduğu belirlendi.

ABD'nin Washington eyaletindeki bir ulusal parkta 2000'de kemik kalıntıları bulunan kişinin, 26 yıl sonra kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre yetkililer, eyaletteki ulusal parkta 2000'de bulunan insan kemiği kalıntılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalıntıların üzerindeki örneklerin test edildiğini aktaran yetkililer, bu kişinin 1998'den bu yana haber alınamayan Joseph Louis Serrao Jr. olduğunu belirtti.

Ailesi, Hawaii'de yaşayan Joseph Louis Serrao Jr'dan en son 1998'de haber alındığını ifade etmişti.

Serrao Jr'a ait olduğu tespit edilen söz konusu kalıntılar ise 2000'de bir araştırmacı tarafından bulunmuştu.

Kalıntıların bir kamp çadırı içindeki uyku tulumunda bulunduğu bildirilmiş, çadırın içinde ayrıca dürbün, çanta ve battaniye gibi eşyalar bulunmuştu.

Kaynak: AA

Washington, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 Yıldır Kayıp: Kemik Kalıntıları Joseph Louis Serrao Jr.'a Ait - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilay Ozcan Nilay Ozcan:
    yani bu adam 2000de bulunmuş ama şimdi mi tespit edildiler dna testi falan yapılmış herhalde ama bu arada ailesi ne kadar bekledi merak ettim çadırda yaşamış mı acaba yoksa başına bişi mi gelmiş kimse bilmiyo anlaşılan perdenin arkasında başka detaylar var gibime geldi 0 0 Yanıtla
  • Sonay Adiyakin Sonay Adiyakin:
    bir insan 26 yıl kayıp kalıyo ve kimse umursamıyo bu medeni toplum mu erkeklere yapılan şeyler görünmüyo ama kadın kayıp olsa ne olurdu hani 0 0 Yanıtla
  • Nevroz Polat Nevroz Polat:
    26 yıl sonra bulunması iyi ama neden bu kadar geç tespit edilebildi anlamadım 0 0 Yanıtla
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