26 Yıldır Kayıp: Kemik Kalıntıları Joseph Louis Serrao Jr.'a Ait

Nilay Ozcan:

yani bu adam 2000de bulunmuş ama şimdi mi tespit edildiler dna testi falan yapılmış herhalde ama bu arada ailesi ne kadar bekledi merak ettim çadırda yaşamış mı acaba yoksa başına bişi mi gelmiş kimse bilmiyo anlaşılan perdenin arkasında başka detaylar var gibime geldi