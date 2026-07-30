27. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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27. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Basın Ödülleri sahiplerini buldu

27. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali\'nde Basın Ödülleri sahiplerini buldu
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Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Yılın Basın Ödül Töreni gerçekleşti. Törende, Özden Erkuş, Nevşin Mengü ve Yalçın Doğan ödüle layık görüldü.

(İSTANBUL) - Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Yılın Basın Ödül Töreni gerçekleşti. Törende, Özden Erkuş, Nevşin Mengü ve Yalçın Doğan ödüle layık görüldü.

Sanatın, kültürün ve emeğin buluşma noktası olan 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde, basın dünyasının önemli isimleri düzenlenen özel törenle onurlandırıldı.

Festival komitesi ve halk jürisi tarafından belirlenen ödüller; Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Ümit Ersoy tarafından takdim edildi.

Yılın Basın Özel Ödülü, yurt dışı görevinde bulunması nedeniyle törene katılamayan Özden Erkuş adına NTV'den Defne Çekirge'ye, Yılın Basın Başarı Ödülü, Nevşin Mengü adına Özge Yılmaz'a, Yılın Basın Onur Ödülü ise usta gazeteci Yalçın Doğan'a takdim edildi.

YALÇIN DOĞAN'DAN ORGANİZASYONA ÖVGÜ

Basın Onur Ödülü'ne layık görülen duayen gazeteci ve yazar Yalçın Doğan, "İstanbul şurası ama burada müstesna bir gece yaşanıyor. Sanki kendimi bir başka diyarda hissediyorum. O kadar muhteşem bir organizasyon var ki, o kadar güzel bir belediye seçmişsiniz ki, muhteşem bir belediye, olağanüstü yetkili bir belediye ama asıl yetkili ve asıl muhteşem olan sizlersiniz. Böyle bir belediyeyi seçtiniz" diye konuştu.

BASIN EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Vekili Çebi ise ödüle layık görülen gazetecileri tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Festivalimiz kapsamında geleneksel hale gelen basın ödüllerimizi bu yıl da sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi ile Halk Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Basın Başarı Ödülü'ne Layık görülen Sayın Nevşin Mengü'yü, Basın Özel Ödülü'ne layık görülen Sayın Özden Erkuş'u ve Basın Onur Ödülü'ne layık görülen Sayın Yalçın Doğan'ı kutluyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum. Toplumumuza doğru, tarafsız ve ilkeli bir anlayışla bilgilendirme çabalarıyla mesleklerine değer katan gazetecilerimize ve tüm basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

GRUP KÖPRÜ SAHNE ALDI

Festival kapsamında ilk kez sahne alan Grup Köprü de farklı dil ve kültürlerden eserleri seslendirdiği konserle izleyicilerle buluştu. Adını Büyükçekmece'nin simgelerinden Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden alan Grup Köprü, Türkçe, Azerice, Yunanca, İspanyolca, Farsça ve Arapça eserlerden oluşan repertuvarını seslendirdi. Konserde, barış ve özgürlük temalı dünya müziği örneklerinin yanı sıra Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Latin Amerika'nın müziklerinden seçkilere yer verildi.

Konserin sonunda Grup Köprü üyelerine Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 27. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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