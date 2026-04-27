27 Nisan: Tarihte Bugün Yaşanan Önemli Olaylar ve Doğumlar

27 Nisan'da tarihte yaşanan önemli olaylar arasında 1521'de Mactan Muharebesi, 1640'ta Evliya Çelebi'nin seyahati, 1865'te Sultana gemisinin batması, 1909'da II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, 1927'de Türkiye'de ilk radyo yayını, 1940'ta Köy Enstitüleri'nin kuruluşu, 1960'ta Togo'nun bağımsızlığı, 1981'de ilk bilgisayar faresinin tanıtımı ve 2005'te Airbus A380'in ilk uçuşu yer alıyor.
Bu günde doğan ünlüler arasında M.Ö. 81'de Decimus Junius Brutus Albinus, 1737'de Edward Gibbon, 1759'da Mary Wollstonecraft, 1791'de Samuel Morse, 1822'de Ulysses S. Grant ve 1903'te Rikkat Kunt bulunuyor.
