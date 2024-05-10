27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açıldı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin destekçileri arasında olduğu 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılışında konuşan Başkan Hüseyin Can Güner, "Cumhuriyet'in ilk yüzyılını ikiye ayırırsam önce kadınlar bu Cumhuriyet'in kurulması için çaba gösterdi, sonra da bu Cumhuriyet kadınlara güç verdi, destek verdi. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da hem kadınları hem de Cumhuriyetimizi güçlendirme vaktidir" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin destekçisi olduğu 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali izleyicilerine kapılarını açtı. Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde, "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" temasıyla, oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı festival açılışına, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Uçan Süpürge Onur Ödülü", sinema ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan'a verildi. "Bilge Olgaç Başarı Ödülü" de oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol'a verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne ise oyuncu Deniz İlhan layık görüldü.

"HEM KADINLARI HEM DE CUMHURİYET'İ GÜÇLENDİRME VAKTİDİR"

Festival açılışında konuşan Başkan Hüseyin Can Güner, "Cumhuriyet'in başkentindeyiz ve hepimizin hafızasında canlanacak olan bir kare vardır. 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' diyen emektar, cefakar yurttaşlarımızın bir fotoğrafı vardır. Orada baktığınızda en ön saflarda kadınları göreceksiniz. Gerçekten de Cumhuriyet'in ilk yüzyılını ikiye ayırırsam önce kadınlar bu Cumhuriyet'in kurulması için çaba gösterdi, sonra da bu Cumhuriyet, kadınlara güç verdi, destek verdi. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da hem kadınları hem de Cumhuriyetimizi güçlendirme vaktidir. Bu amaçla 'daha fazlası, daha azı değil' diyerek önümüzdeki yıllarda da bu festivale destek olacağız ve yol arkadaşlığı yapacağız. Festivalde emeği geçen tüm kadınlara, vakfımıza, yöneticilerine, çalışma arkadaşlarımıza bugün burada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Güner'e teşekkür plaketini, Uçan Süpürge Vakfı'ndan Aslı Koçak Arıhan takdim etti.