27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde İki Oyun Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde İki Oyun Sahnelendi

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali\'nde İki Oyun Sahnelendi

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği festivalde, Hacivat Karagöz ve Kuvayı Milliye Kadınları oyunları tiyatroseverlerle buluştu. Oyunlar, büyük ilgi gördü ve duygusal anlar yaşandı.

02.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bir günde iki oyun tiyatroseverlerle buluştu. Bu kapsamda gündüz seansında çocuklar için tek perdelik Hacivat Karagöz oyunu, büyükler için ise Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarının anlatıldığı 'Kuvayı Milliye Kadınları' oyunu sahnelendi.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bir günde iki oyun sahnelendi. Tek perdelik 'Kuvayi Milliye Kadınları' oyunu tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Kurtuluş Savaşı döneminde cephede ve cephe gerisinde önemli görevler üstlenen sembol kadınların ve isimsiz kahraman kadınların hikayelerinin anlatıldığı oyunda, duygusal anlar yaşandı. Oyunun sonunda sanatçıların performansı ayakta alkışlandı. Hacivat karagöz oyunu ise minik izleyicilere aileleriyle birlikte eğlence dolu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Festivalimizde çocuklara ve büyüklere yönelik sergilenen oyunlarımız büyük ilgi gördü. Kuvayi Milliye Kadınları oyunu Kurtuluş Savaşı'nda canını ve cananını hiçe sayan analarımızın hikayesini bizlere sundu. Nice isimsiz kahraman kadınlarımızı anımsamamızı ve ecdadımızın ferasetini bizlere hatırlattı. Allah hepsinden razı olsun. Oyunları sahneleyen tüm tiyatrocularımıza ve festivalimizi ilgiyle takip eden sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Ankara, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde İki Oyun Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde İki Oyun Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.