27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali\'nde İki Oyun Sahnelendi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bir günde iki oyun tiyatroseverlerle buluştu. Bu kapsamda gündüz seansında çocuklar için tek perdelik Hacivat Karagöz oyunu, büyükler için ise Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarının anlatıldığı 'Kuvayı Milliye Kadınları' oyunu sahnelendi.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde bir günde iki oyun sahnelendi. Tek perdelik 'Kuvayi Milliye Kadınları' oyunu tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Kurtuluş Savaşı döneminde cephede ve cephe gerisinde önemli görevler üstlenen sembol kadınların ve isimsiz kahraman kadınların hikayelerinin anlatıldığı oyunda, duygusal anlar yaşandı. Oyunun sonunda sanatçıların performansı ayakta alkışlandı. Hacivat karagöz oyunu ise minik izleyicilere aileleriyle birlikte eğlence dolu anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Festivalimizde çocuklara ve büyüklere yönelik sergilenen oyunlarımız büyük ilgi gördü. Kuvayi Milliye Kadınları oyunu Kurtuluş Savaşı'nda canını ve cananını hiçe sayan analarımızın hikayesini bizlere sundu. Nice isimsiz kahraman kadınlarımızı anımsamamızı ve ecdadımızın ferasetini bizlere hatırlattı. Allah hepsinden razı olsun. Oyunları sahneleyen tüm tiyatrocularımıza ve festivalimizi ilgiyle takip eden sanatseverlere teşekkür ediyorum" dedi.