29 Ekim'de Metro Seferleri Ücretsiz

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(ANKARA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro hattı seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.