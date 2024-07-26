29 Ekim Kadınlar Derneği Çankaya Belediye Başkanı ile Görüştü

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(ANKARA) - 29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. Görüşmede, yerel yönetimde daha çok katına ulaşmanın yöntemleri ve 'Kadına Danışma Merkezleri' projesi üzerinde duruldu.

29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek yönetimi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. Sarıhan, yerel yönetimlerde toplumsal katılımın, kadın odaklı projeler üretmenin öneminden, daha çok kadına ulaşmanın yol ve yöntemlerinden söz etti.

Sarıhan, Kadın Danışma Merkezlerinin yanı sıra, özellikle belediye hizmetlerine erişmekte güçlük çeken, örgütlü olmayan kadınların talep ve fikirlerini ileterek çalışmalara katkı sunabilecekleri "Kadına Danışma Merkezleri" projesi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kadınlara ve topluma faydalı ortak çalışmalar yapılması konularında görüşler paylaşıldı.

Kadın Danışma Merkezi nedir?

Çankaya Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal ve politik dışlanmaya ve hür türlü ayrımcılığa uğrayan ve destek isteyen tüm kadınlara hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veriyor.