29 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası H.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
