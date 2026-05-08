3. Kakava Hıdırellez Şenliği Başladı
Tekirdağ'da 3 gün sürecek Kakava Hıdırellez Şenliği, kortejle başladı, konserler ve etkinlikler devam edecek.

Tekirdağ'da "3. Süleymanpaşa Kakava Hıdırellez Şenliği" başladı.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde Süleymanpaşa Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü. Kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez Şenliği'ni geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

İnsanların 3 gün boyunca eğlenceye doyacağını belirten Nallar, "Bugün kortejle birlikte sahile geldik. Müzik eşliğinde güzel bir yürüyüş oldu. Baharın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Konserlerle eğlence pazar gününe kadar devam edecek. Herkesi bu eğlenceye bekliyoruz." dedi.

Şenliğe, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik, çeşitli etkinlik ve konserlerle 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

