3 Şüpheli Kesici Aletle Öldürme Davasında Tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası'nda bir cinayet nedeniyle 3 kişi tutuklandı. Olay araştırılıyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişinin kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tavşancıl Sahil Parkı'nda 11 Ağustos'ta M.K'nin kesici aletle öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler, olayın şüphelileri M.Ö, R.Y. ve V.U'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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