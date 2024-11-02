3 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yeni Mahalle 135 Sokak'ta bulunan ikinci kattaki evinin balkonundan 10 Ekim'de zemine düşmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alparslan Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Turan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
Olay
Nazilli ilçesinde 10 Ekim'de 3 yaşındaki Alparslan Turan, ikinci kattaki evinin balkonundan zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Çevredekiler tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Çocuğun düşme anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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