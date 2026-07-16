Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.
Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Salıncağın İpiyle Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?