3 Yaşındaki Kız Çocuğu Salıncağın İpiyle Yaşamını Yitirdi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Küçükboğaz köyünde 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.

Nisanur'u salıncakta hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kızı Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Nisanur G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.