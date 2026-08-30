30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim\'de Törenle Kutlandı
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenledi. Vali Gül, Orgeneral Ersay ve İBB Başkan Vekili Aslan çelenk bıraktı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Törene şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, anıta çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene gönderdiği yazılı mesaj okundu.

Törende siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı - Son Dakika

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