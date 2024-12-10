31. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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31. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, 31. tiyatro ödüllerini düzenlediği törenle sahiplerine verdi. Ayak Bacak Fabrikası, Yılın Genç Ekibi Ödülü Reka Kolektif ve Yılın Oyunu Ödülü Titus Kompleks’e layık görüldü.

10.12.2024 20:14  Güncelleme: 21:08
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(İSTANBUL) - Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), 31'inci tiyatro ödülleri törenle sahiplerini buldu. TEB Genco Erkal Özel Ödülü Ayak Bacak Fabrikası'na verilirken, Yılın Genç Ekibi Ödülü Reka Kolektif'e, Yılın Oyunu Ödülü ise Titus Kompleks'e gitti.

Dünya genelinde 74 ülkenin üye olduğu ve tiyatro eleştirisinin gelişimine katkı sağlayan çalışmalarda bulunan platformun geleneksel ödül töreni Alan Kadıköy'de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Tuğrul Tülek'in üstlendiği gecede, TEB'in kurucularından Zeynel Oral yaptığı açılış konuşmasında, "günümüzde düşünce ve ifade özgürlüğünün giderek daha fazla kısıtlandığı, adaletin siyasetin baskısı altında şekillendiği ve sanatın özündeki eleştirinin yok sayıldığı bir ortamda tiyatronun taşıdığı hayati önemi" vurguladı. Oral, "Sakın karamsarlığa kapılmayalım, her gecenin sonunda güneş mutlaka doğar" diye devam ederek, katılımcılara umut ve direncin gücünü hatırlattı.

TEB Özel Ödülü, Hangardz Tiyatro'ya verilirken, TEB Genco Erkal Özel Ödülü ise Ayak Bacak Fabrikası/ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na sunuldu. Bu yıl 31 Temmuzda vefat eden Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Genco Erkal anısına verilen bu ödülün, politik ve toplumsal içerikli tiyatroya güçlü bir katkı sağlayan Ayak Bacak Fabrikası adlı yapıma takdimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ödül töreninde, TEB jürisinin titizlikle değerlendirdiği eserlerin yanı sıra, geleneksel TEB Onur Ödülü de sahiplerini buldu. Bu yıl, tiyatroya büyük emek vermiş ve alanlarında saygınlık kazanmış iki isim, Şahika Tekand ve Esat Tekand, Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Şahika Tekand, ödülünü zorluklar içinde tiyatro yapmaya çalışan tüm sanatçılar adına aldığını ifade etti.

Yılın Genç Ekibi ödülünü kazanan Reka Kolektif adına yapılan konuşmada, tiyatronun zorlayıcı koşullarına rağmen genç bir kuşağın sesini duyurmayı başardıkları dile getirildi. Konuşmada, "Sonunda TEB sayesinde Kadıköy sahnesinde olma şansı bulduk. Keşke dekoru alıp da gelseydik. Altın çağda alan dar, pasta küçük, destek kısıtlı; oyuncu seçimlerinde ise cinsiyetçi ve normatif bir yaklaşım hakim. Bu ödülü, adaletin ve belirsizliklerin içinde, kaybolmadan birlikte kalmayı ve geniş bir çemberde var olmayı umut ederek alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yılın Oyunu ödülü, DasDas yapımı Titus Kompleks'e verildi. Ödülü almak için sahneye çıkan DasDas'ın kurucularından Didem Balçın, gençlerin sesine kulak vererek Reka Kolektif'e sahnelerini açacağını duyurdu.

Yılın Yönetmeni ödülünü ise Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu, Geçen Gün adlı eserleriyle kazandı. TEB oyuncuları kategorisinde Pelin Abay (39 Buçuk Basamak), Senan Kara (Sivrisinekler), Onur Berk Arslanoğlu (Çirkin) ve Onur Ünsal (Dıkşın: Büyük Şans) ödüllerini aldı. Yılın Oyun Metni ödülünü, Treplev adlı metniyle Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 31. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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