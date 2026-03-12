Beylikdüzü Belediyesi, 32'nci İfsak Kısa Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi, 32'nci İfsak Kısa Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

12.03.2026 16:29  Güncelleme: 17:23
Beylikdüzü Belediyesi, 9-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 32. İFSAK Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festivalde, 12-15 Mart tarihleri arasında 36 kısa film ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 32'ncisi düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali'ne ilk kez ev sahipliği yapıyor. 9-15 Mart arasında gerçekleşecek festivalin bir ayağı olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12-15 Mart arasında kısa filmler ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşacak.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından 9–15 Martn arasında düzenlenen ve kısa film dünyasının nitelikli yapımlarını bir araya getiren 32. İFSAK Kısa Film Festivali'nin bu yılki ev sahiplerinden biri Beylikdüzü Belediyesi oldu.

Festival kapsamında düzenlenen 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'nda dört ayrı kategoride finalist olan 36 kısa film, 12–15 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi (BAKSM) Ayşen Gruda Sinema Salonu'nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Biletler belediyenin internet sitesinde

BAKSM'de gerçekleşecek gösterimlerde kısa filmler sinemaseverlerle buluşurken, izleyiciler kısa filmin yaratıcı ve özgün dünyasını yakından keşfetme fırsatı bulacak. Festival programı kapsamında yer alan seçkiler, farklı tür ve anlatım biçimlerini bir araya getirerek izleyicilere zengin bir sinema deneyimi sunacak. Sinemaseverler Beylikdüzü Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan 'www.beylikduzu.istanbul' üzerinden biletlere ve programla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, 32'nci İfsak Kısa Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

