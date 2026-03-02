32 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E. (41), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.