32 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

32 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

02.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Turhal'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari M.E. polis tarafından yakalandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E. (41), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Turhal, Polis, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Erbil’de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
’’Takımı nasıl toparlayacaksınız’’ sorusuna Sadettin Saran’dan 3 kelimelik cevap ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 20:06:30. #.0.4#
SON DAKİKA: 32 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.