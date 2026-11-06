34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 63 zanlı tutuklandı, 2 bin 116 yabancı yakalandı

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 2 bin 116 yabancı uyruklu yakalandı, 63 göçmen kaçakçılığı zanlısı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığına yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 2 bin 116 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu.

Yakalanan 81 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 63'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.