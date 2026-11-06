34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 63 zanlı tutuklandı, 2 bin 116 yabancı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 63 zanlı tutuklandı, 2 bin 116 yabancı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

34 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 116 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken 81 şüpheliden 63'ü tutuklandı, 18'ine adli kontrol uygulandı.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 2 bin 116 yabancı uyruklu yakalandı, 63 göçmen kaçakçılığı zanlısı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığına yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 2 bin 116 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu.

Yakalanan 81 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 63'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA
GöçmenGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:11:54. #.0.3#
SON DAKİKA: 34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 63 zanlı tutuklandı, 2 bin 116 yabancı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android