35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali Tasarruf Tedbirleri Nedeniyle İptal Edildi

Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağustos ayında düzenlenmesi planlanan 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında ele alındı. Toplantıda, ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle festivalin iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, düzenleyecekleri 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'ni tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını belirterek, "Daha güzel bir Taşköprü için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İlerleyen senelerde Taşköprü'ye ve sarımsağımıza yakışan bir festival yapacağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın." dedi.

Öte yandan festival, geçen yıl da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilmişti.