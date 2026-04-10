Sevgi Saymaz: 35 Yıllık Tutukluluk ve Adaletsizlik Çığlığı

10.04.2026 21:39
Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 35 yıldır tutuklu bulunan Sevgi Saymaz, 30 yıl olan yasal infaz süresini doldurmasına rağmen tahliye edilmediğini vurguladı. Saymaz, cezaevi uygulamalarının siyasi tutukluların infaz sürelerini fiilen uzattığını belirtti ve adalet çağrısında bulundu.

Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 35 yıldır tutuklu bulunan Sevgi Saymaz, 1992 yılında 24 yaşındayken müebbet hapis cezası aldığını ve yasal olarak 30 yıl olan infaz süresini doldurmasına rağmen tahliye edilmediğini vurguladı. Saymaz, son yıllarda uygulanan 'infaz yakma' ve disiplin cezalarıyla cezaevinde tutulma süresinin siyasi tutuklular için fiilen uzatıldığını belirtti.

Mektubunda, 59 yaşına ulaştığını ve geçen süreyi '35 yıl, 140 mevsim, 12 bin 780 gün' sözleriyle anlatan Saymaz, tahliye edilmemesini 'hukuki değil, siyasi bir tercih' olarak değerlendirdi. Disiplin cezalarının slogan atmak ve hak talep etmek gibi nedenlerle verildiğini, bunun da şartlı tahliye hakkını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Saymaz, cezaevi içinde açılan yeni davalarla verilen ek cezaların ana cezaya eklenerek toplam infaz süresini büyüttüğünü ve sistemin bir 'sonsuz ceza' mekanizmasına dönüştüğünü söyledi. Ayrıca, adli mahkûmların tahliye edilirken siyasi tutukluların cezaevinde tutulmasını 'eşitlik ilkesinin ihlali' olarak nitelendirdi.

35 yıllık tutukluluğu boyunca direniş süreçlerine katıldığını belirten Saymaz, toplumsal duyarlılık çağrısında bulunarak, 'Bu adaletsizlik son bulsun diye anlatıyorum' ifadelerini kullandı. Mektup, Türkiye'de infaz sisteminin siyasi tutuklular açısından nasıl işlediğine dair geniş bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

