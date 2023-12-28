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36 Yıllık Öğretmen Gözyaşlarıyla Emekli Oldu - Son Dakika
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36 Yıllık Öğretmen Gözyaşlarıyla Emekli Oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 36 yıllık öğretmen Mehmet Kara, emekliliğe ayrıldı. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlar eşliğinde uğurlanan Kara, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

36 Yıllık Öğretmen Gözyaşlarıyla Emekli Oldu
28.12.2023 - 13:49,
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğrencilerin ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde emekliliğe ayrılan 36 yıllık öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Eskipazar 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu sınıf öğretmenlerinden 65 yaşındaki Mehmet Kara, meslek hayatının 36'ncı yılında emekliye ayrıldı.

Öğrencilerine son dersini veren Kara'ya, okul idaresi ve öğrencileri veda programı düzenledi.

Dersin ardından sınıftan ayrılan Kara, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Duygu dolu anlar yaşayan Kara, en son meslektaşına sarıldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA
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Mehmet Kara, Eskipazar, Karabük, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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