37. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum\'da başladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, 73 üniversiteden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 37. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

Türkiye Kimya Derneği ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda başlayan ve 27 Haziran'a kadar sürecek kongreye, 73 üniversiteden yaklaşık 600 akademisyen ve öğrenci katılıyor.

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, ilkini Prof. Dr. Metin Balcı'nın 1984 yılında Erzurum'da düzenlediği kongrenin 25'incisinin de 2011 yılında Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini söyledi.

Araştırmacıların elde ettikleri bilgi ve bulguları meslektaşlarıyla ve geniş çevrelerle paylaşmalarının etkili yollarından birisinin bilimsel toplantılar olduğunu vurgulayan Küfrevioğlu, "37. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye'de kimya biliminin geçmişten bugüne gelişimini görünür kılmayı ve geleceğe yönelik bilimsel vizyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarz toplantılar sadece bilimsel bilginin paylaşılmasına değil, yeni ve ortak projelerin oluşturulmasına da hizmet etmektedir." dedi.

Küfrevioğlu, geniş bir bilimsel yelpazede düzenlenen kongre ile kimyanın farklı alt disiplinlerinde yürütülen güncel ve nitelikli bilimsel araştırmaların, akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü ve lisans öğrencileri ile kimya sektörü temsilcileri arasında paylaşılmasını ve ulusal-uluslararası ölçekte yeni bilimsel işbirliklerine olanak sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Kongrede bilimsel bildirilerin sunulacağını, katılımcıların karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabileceğini belirten Küfrevioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre, farklı üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencileri bir araya getirerek, araştırmacıların çalışmalarını bu akademik platformda sunmalarını ve yeni işbirlikleri oluşturmalarını sağlayan bilimsel bir toplantı niteliğindedir. Adli kimya, analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, çevre kimyası, elektrokimya, endüstriyel kimya, fizikokimya, fotokimya ve spektroskopi, gıda kimyası, hesaplamalı kimya, ilaç kimyası, kataliz, kimya eğitimi, kozmetik kimyası, malzeme kimyası, nanokimya, nükleer kimya, organik kimya, organometalik kimya, polimer kimyası, tekstil kimyası ve yeşil kimya ile ilişkili güncel araştırma konularını kapsamaktadır."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Balcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler'in de konuşma yaptığı kongrede, üniversitenin kimya bölümünden Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, "Atatürk Üniversitesi Öncülüğünde Türkiye'nin İlaç Hammadde Üretim Vizyonu" başlıklı sunumunu yaptı.

Davetli konuşmacıların, "Yanal Akış Test Kitleri: Temel Prensipler, Karşılaşılan Zorluklar ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıları" ve "Moleküler Baskılamanın Geleceği: Yeşil ve Yenilikçi Elektrokimyasal Platformların Şekillendirilmesi" başlıklarında sunum gerçekleştirdiği kongre, Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki salonlarda, "Organik Kimya", "Fizikokimya", ve "Anorganik Kimya" oturumlarıyla devam edecek.