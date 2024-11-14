37 Yıldır Mahalle Esnafı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muhammet Tan, doğup büyüdüğü mahallede eşiyle karar verip açtığı bakkal dükkanını 37 yıldır işleterek ailesinin geçimini sağlıyor.

Kırsal Pazarköy Mahallesi'nde 37 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Tan, AA muhabirine, mahallenin en eski bakkalı olduğunu, müşterilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi.

Tan, 1986 yılında mahalleye yakın bir yerde 1 yıl süreyle bakkal işlettiğini daha sonra şimdiki yerine geçtiğini anlatarak, "37 yıldır bu dükkandayım. Ailemde esnaf yoktu, eşimle karar verip açtık. Çok şükür vatandaş bizi, biz de vatandaşı destekledik. Vatandaşı müşteri gibi görmedim, aynı köylüyüz, aile gibiyiz." diye konuştu.

Geçmişte mahallede kendisiyle 13 bakkalın bulunduğunu ancak bugün 4 esnafın kaldığını aktaran Tan, bir aileye lazım olan ürünlerin yüzde 95'inin dükkanda bulunduğunu, diğer bakkalların, mahalledeki en eski esnaf olduğu için bazen müşterilerini "Onda vardır." diyerek kendisine yönlendirdiğini söyledi.

Tan, bakkalı açtığı dönemde küçük yaştaki müşterilerinin büyüdüğüne işaret ederek, "Yakında Kur'an Kursu vardı çocuklar geliyordu. Ben başladığımda 10 yaşında olanlar şimdi 47 yaşında. 'Amca beni tanıdın mı, seni sordum gösterdiler, geldim.' diyorlar. Geçmiş kaç yıl, tanınmıyor. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Çocukluğundan bu yana aynı bakkaldan alışveriş yapan mahalle sakini Bayram Günkızıl, "Muhammet amca, dürüst, iyi insan. Yıllarca esnaflık yaptı. Maddi ve manevi sıkıntımız olduğunda kapısını açan biri. 'Paranız olduğu zaman da gelin, olmadığında da gelin.' diyor. Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri bu bakkal var." ifadesini kullandı.