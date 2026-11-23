Zonguldak'ta 38 yıl önce mezun olduğu liseye müdür olarak atanan Türkan Tuygar, kız öğrencilerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi ve meslek edinmesi için gayret gösteriyor.

Eski adıyla Zonguldak Kız Meslek Lisesi, yeni adıyla Yayla Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1988'de mezun olan Tuygar, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi El Sanatları Nakış Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

İlk olarak 1992 yılında Zonguldak Halk Eğitim Merkezi'ne öğretmen olarak atanan Tuygar, uzun yıllar ilçedeki çeşitli okullarda ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

Yaklaşık 4 ay önce mezun olduğu liseye müdür olarak atanan 57 yaşındaki Tuygar, mezunu olduğu okulda yöneticilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tuygar, AA muhabirine, mezun olduğu okulda görev yapmanın kendisine mutluluk ve gurur verdiğini söyledi.

Kendi okulunda, kendi yuvasında görev yapmayı bir vefa borcu olarak gördüğünü belirten Tuygar, "Öğrencilerimize, kız çocuklarıma daha çok gelecekleriyle, kendi ayaklarında üzerinde durabilmeleriyle, kendilerinin meslek sahibi olabilmeleriyle ilgili yardımcı olmak, onlara yol göstermek, rol model olmak gerçekten benim için de ayrı bir mutluluk." dedi.

Tuygar, günümüzde özellikle kız çocuklarının meslek edinmelerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kız çocuklarının ayaklarının üzerinde durabilmesi, kendi kendine yetebilmesi lazım çünkü bunlar geleceğin anneleri ve güçlü ve mutlu aile için kız çocuklarımızın da tam donanımlı, her yönden yetiştirilmesi gerekiyor. Gelecekleri için de benim için de çok önemli bir duygu." diye konuştu.

"Çocuklara eğitimde iyi bir yol gösterici olmamız lazım"

Mezun olduğu okulun kültürünü ve geleneklerini yakından tanıması dolayısıyla çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Tuygar, öğretmenlerin, arkadaşlarının ve öğrencilerinin de burada başarılı çalışmalara imza atabileceği yönünde görüş bildirdiğini kaydetti.

Tuygar, eğitim hayatını mezuniyetle sınırlı tutmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnsanın çok okuması, bir şeyleri istemesi gerekiyor. Burada da öğrencilerin gerçekten bir şeyleri isteyebilmeleri, okumadan, istemeden, emek vermeden, çaba harcamadan olamayacağını bilmeleri gerekiyor. Kız meslek lisesinden mezunum ama bir tek mezun olmakla ya da o okulu bitirmekle de kalmadım. Tekrar açık öğretimden farklı bölümleri de bitirdim. Gelecekleri için bazı şeylerin farkına varılması, onlara dokunabilmemiz lazım. Onlara dokunmak için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğrencilere önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Tuygar, "Gelecek gerçekten gençlerimizde. Bunun için de çocuklara eğitimde iyi bir yol gösterici olmamız lazım. Onları geleceğe çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda birçok bileşeni olan, beceri temelli, bütüncül bir eğitim veriyoruz. Sorgulayıcı, adaletli, üretken, çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi, geçmişini bilen ve geleceğine sahip çıkan bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz ama kızlarımız için de tabii ki ayrı çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Tuygar, Kız Meslek Lisesi'nin kendisine kazandırdıkları sayesinde şu anki konumunda bulunduğuna değinerek, "Mezun olduğum okulda müdür olarak geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmek için elimden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğim." dedi.