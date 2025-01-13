3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi Büyük İlgi Gördü

3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi Büyük İlgi Gördü

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen '3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi', 500'e yakın katılımcıyla teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Atölyelerde 3D yazıcı teknolojileri öğretilirken, Youtuberlar da deneyimlerini paylaştı.

13.01.2025 12:10  Güncelleme: 12:15
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(İSTANBUL)- Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar, "3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi" ile teknoloji meraklılarını buluşturdu. 13 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik olarak planlanan etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Gün boyu süren programda, 3D yazıcı teknolojileri üzerine bilgi aktarımı, uygulamalı atölyeler ve yenilikçi ürün tanıtımları gerçekleştirildi.

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar, "3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi" etkinliği ile teknoloji meraklılarını buluşturdu. Etkinlik kapsamında düzenlenen üç ayrı atölye oturumu, 150 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, 3D yazıcıların kullanımı, çalışma prensipleri ve teknolojinin farklı alanlardaki uygulamaları hakkında detaylı bilgi edindi. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyelerde, katılımcılar yazıcıların çalışma sürecini yakından gözlemleme ve uygulama yapma fırsatı buldu.

Atölyelerin ardından, fuaye alanında kurulan stantlar büyük ilgi gördü. Yeni nesil 3D yazıcı teknolojilerinin sergilendiği bu alan, katılımcılara cihazları bire bir deneyimleme ve uzmanlardan detaylı bilgi alma imkanı sundu. Fuaye alanındaki etkinlikler, hem öğrencilere hem de ailelerine hitap ederek geniş bir kitleye ulaştı.

Youtuber ve Maker Atölyeleri, ilgi odağı oldu

Etkinlikte, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticilerinin yer aldığı 'Youtuber ve Halk Buluşması' dikkat çekti. 42 bin takipçisi bulunan Burak Şolt ve '3D Doktor' adlı içerik üreticileri, 3D yazıcı teknolojileri üzerine kendi deneyimlerini aktardı. İzleyicilerle etkileşime geçen Youtuberlar, içerik üreticiliğinin püf noktalarını ve teknolojiyi kullanarak nasıl yaratıcı projeler geliştirilebileceğini anlattı. Hem sahnede yapılan sunumlar hem de fuaye alanında katılımcılarla birebir sohbet imkanı, etkinliğin en beğenilen bölümlerinden biri oldu.

Aynı gün, Maker Atölyeleri kapsamında yaklaşık 60 öğrenciye yönelik farklı uygulamalı etkinlikler düzenlendi. Çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını hedefleyen bu atölyelerde, eğitici ve yaratıcı çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde hem bilgi aldı hem de projeler üzerinde çalıştı.

Toplamda 500'e yakın katılımcının yanı sıra, velilerle birlikte yaklaşık 600 kişiye ulaşan etkinlik, teknolojiye ilgi duyan her yaştan birey için bir buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle teknolojinin toplumda daha geniş bir kesime ulaşmasını ve yeni neslin yaratıcı yönlerini geliştirmesini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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