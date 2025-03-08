4 Çocuk Anneden Örnek Başarı: Yıllık 35 Ton Mantar Üretiyor - Son Dakika
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4 Çocuk Anneden Örnek Başarı: Yıllık 35 Ton Mantar Üretiyor

Samsun'da yaşayan 4 çocuk annesi Cennet Kaya Uslu, bodrum katında başladığı mantar üretimini 4 çadırda yıllık 35 tona taşıdı. Kadın girişimci, işinde karşılaştığı zorluklara rağmen talepleri karşılayamıyor ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

08.03.2025 17:26
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4 çocuk annesinin azmi: Yıllık 35 ton mantar üretiyor, talepleri karşılayamıyor

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 4 çocuk annesi bir kadın, yıllar önce bir bodrum katında başladığı istiridye mantarı üretim işinde şimdi talepleri yetişemiyor. Kurduğu 4 çadırla yıllık 35 ton mantar üreten kadın çiftçi, azmiyle ve başarısıyla örnek oluyor.

2010 yılında oturduğu evin bir bodrum katında mantar üretmeye başlayan 37 yaşındaki Cennet Kaya Uslu, şimdilerde taleplere yetişemiyor. 40 ton komposta yıllık 35 ton mantar üreten Cennet Kaya Uslu, azmiyle dikkat çekiyor. İlk üretmeye başladığı yıllarda bebek arabası ile mantarlarını satmaya götüren Uslu, işlerini zamanla geliştirdi. Ürettiği istiridye mantarlarına çok ciddi talep olduğunu belirten Uslu, kapasitesini arttırmak istiyor.

"En büyük zorluk çevredeki kişilerin kadın olduğum için 'yapamazsın, edemezsin' sözleriydi"

Hikayesini anlatan Cennet Kaya Uslu, "2010 yılında mantar işine başladım. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nındesteğiyle oturduğum mahallede bir bodrum katında mantar işine başladım. Sevdiğim bir işi yapmak istiyordum. Hobimi mesleğe çevirmek istedim. Birçok sıkıntı yaşadım ve buna rağmen bırakmak istemedim. Çok küçük çapta üretmeye başlamıştım. Mantar işine başladığımda arabam yoktu. Ürettiğim mantarları Kalkancı Mahallesi'nden Saathane'ye kadar bebek arabası ile 2 yıl boyunca taşıdım. Şimdi tabii biraz daha geliştirdik. Şu an çok rahat bir şekilde götürebiliyorum ama o 2 yıllık süreç bana çok şey kattı. İstiridye, beyaz şapkalı ve kestane mantarı yapıyorum. Ticari amaçlı istiridye mantarı üretiyorum. Beyaz şapkalı mantar biraz iş gücü olarak fazla yoruyor. 4 çocuğum var ve eşimde Ordu'da öğretmenlik yapıyor. Burada yalnız olduğum için iş gücümü karşılamakta zorlanıyorum" dedi.

'Yapamazsın, edemezsin' sözlerine inat başardı

İşe başlarken çok zorluklar çektiğini anlatan Uslu, "En büyük zorluk çevredeki kişilerin kadın olduğum için 'yapamazsın, edemezsin' sözleriydi. Diğer şeyler bir şekilde aşılabiliyor ama çevreden olumsuz durumlara maruz kalmak biraz zor alışılabiliyor. Bunları aştım. Şu an 40 ton komposta üretim yapıyorum. Ürettiğim mantarları gördükçe, yerine ulaştırdıkça onlar bir anı olarak kalıyor. 'Olmaz, yapamazsın' diye hiçbir şey yok. İstedikten sonra her şey yapılabiliyor. Yeter ki adım atabilelim. Toplumun olumsuz sözlerine, baskılarına baş eğerek ben yapmam demeyelim. Kadın isterse her şeyi yapar" diye konuştu.

"Yılda 30-35 ton mantar üretiyorum, talepleri karşılayamıyoruz"

Taleplere yetişemediğini ifade eden Uslu, "Burayı Büyükşehir Belediyesi'nden 2021 yılında kiraladım. Burada 4 tane çadırımız var. Her biri 10 ton kompos kapasitesinde. Buna ek olarak çilek ekimi de yaptım. Güzel geri dönüşler aldım. 10 ton kompostan yaklaşık 2 buçuk ton mantar alımı yapıyorum. Bu her 3 ayda bir yenileniyor. Bu yıl 4 veya 5 üretime tekabül ediyor. Ortalama yıllık 30-35 ton mantar üretiyorum. Üretim kapasitemi arttırmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda talep var. Dışarıya veremiyoruz. Samsun için talepleri karşılayamıyoruz. Üretim yapan birçok arkadaşımız son zamanlarda artan maliyetlerden dolayı bıraktı. Biz bırakmak istemedik. Geçim kaynağımız ve sevdiğimiz bir iş olduğu için devam ettik. Belediyeden kira süresini uzatabilirsem, kırsal kalkınmadan güzel bir proje yaparak hem çilekte hem mantarda kapasitemi artırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"4 çocuğumla üniversite bitirdim"

Tıbbi aromatik bitkilerle üretim yapmak istediğini belirten Cennet Kaya Uslu, "Ben tıbbi aromatik bitkilerle üretim yapabilmek için 4 çocuğumla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümünü bitirdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 4 Çocuk Anneden Örnek Başarı: Yıllık 35 Ton Mantar Üretiyor - Son Dakika

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