4 İl'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup zanlının Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Aydın'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak, mağdurları 25 milyon lira dolandırdıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan cep telefonlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.