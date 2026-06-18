4. Meishan Uzay Konferansı Başladı - Son Dakika
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4. Meishan Uzay Konferansı Başladı

4. Meishan Uzay Konferansı Başladı
18.06.2026 14:17
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Meishan'da ticari uzay sektörünün gelişimi için uluslararası uzmanlar bir araya geldi.

MEİSHAN, 18 Haziran (Xinhua) -- 4. Meishan Uydu Uygulama Endüstrisi Gelişim Konferansı çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Meishan kentinde başladı. Konferans ticari uzay sektörünün yüksek kaliteli ve güvenli gelişimini ele almak üzere uzmanları, akademisyenleri, sektör birliklerini, uluslararası kuruluşları ve endüstriyel zincirdeki önde gelen şirketlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Meishan, ticari uzay endüstrisinin gelişiminden ve Chengdu-Chongqing ekonomik bölgesinin inşasının sunduğu fırsatlardan yararlanarak kendi uzay endüstrisi yapılanmasını oluşturdu. Kent, temelini Huantian Takımyıldızı Projesi'nin oluşturduğu bir yapı üzerinden uydu uygulamaları, işletme faaliyetleri, üretim ve deneysel fırlatma kabiliyetlerini kapsayan entegre bir gelişimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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