4. Telif Hakları Sempozyumu: Sinema Endüstrisinde Telif Hakları - Son Dakika
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4. Telif Hakları Sempozyumu: Sinema Endüstrisinde Telif Hakları

4. Telif Hakları Sempozyumu: Sinema Endüstrisinde Telif Hakları

Telif Hakları Derneği tarafından düzenlenen 4. Telif Hakları Sempozyumu, 29-30 Kasım tarihlerinde 'Sinema Endüstrisinde Telif Hakları' temasıyla gerçekleştirilecek. Sempozyumda sinema endüstrisindeki telif hakları sorunları ele alınacak ve çözüm arayışları tartışılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek olan sempozyuma, sinemacılar, akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve sektör uzmanları başvuruda bulunabilir. Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlenirken, sonuçlar 23 Eylül'de açıklanacak. Sempozyumda sunulan bildiriler, etkinlik sonrası sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak.

04.06.2024 14:19
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"4. Telif Hakları Sempozyumu", 29-30 Kasım'da "Sinema Endüstrisinde Telif Hakları" temasıyla gerçekleştirilecek.

Telif Hakları Derneğinden yapılan açıklamaya göre sempozyumda dördüncü kez sinema endüstrisinde telif hakları sorunları masaya yatırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısı, Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek sempozyumda sinemacıların yaşadığı telif sorunları ve çözüm arayışları gün yüzüne çıkacak.

Başvuru için son tarih 2 Eylül

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen sinemacılar, akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve sektör uzmanları için başvurular alınmaya başladı.

Bildiri özeti gönderimi ve konferans katılımı için son başvuru tarihi 2 Eylül olurken, sonuçlar 23 Eylül'de açıklanacak.

Her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile sempozyuma katılım sağlayabilirken, bildiri tam metinleri etkinlik sonrası sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak.

Kültür ve sanat hayatının gelişmesine ve bu alanın bir endüstri halini almasına katkı sağlamak, kültür sanat sektöründeki telif hakkı problemlerine ışık tutarak yasa yapıcıların dikkatine sunmak amacıyla düzenlenen sempozyumun ilki Cafer Vayni'nin kurucusu ve başkanı olduğu Telif Hakları Derneğince 2019'da "Dijital Alanda Telif Hakları" temasıyla yapıldı.

"Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" adıyla 26 Kasım 2022'de ikincisi düzenlenen sempozyumun üçüncüsü ise 8-9 Aralık 2023'te "Müzik Endüstrisinde Telif Hakları" temasıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4. Telif Hakları Sempozyumu: Sinema Endüstrisinde Telif Hakları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. Telif Hakları Sempozyumu: Sinema Endüstrisinde Telif Hakları - Son Dakika
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