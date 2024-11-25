4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali Sonuçlandı

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi. Bir hafta boyunca 8 oyunun sahnelendiği festivalde, 8 bin 500 vatandaş ücretsiz tiyatro oyunu izleme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bizim için en büyük mutluluk, salonların dolup taştığını görmek ve vatandaşlarımızın sanatla buluşarak keyifli anlar yaşamasını sağlamaktır" dedi.

Yenişehir Belediyesi bu yıl dördüncüsünü düzenlediği festival ile Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturdu. Festival kapsamında usta tiyatrocular Cihat Tamer, Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Bülent Emrah Parlak ve Güneş Berberoğlu ile Mahşer-i Cümbüş ekibi Yenişehir'de sahne aldı. Ücretsiz olarak düzenlenen festivalde Mersinliler tüm oyunlarda salonu doldurdu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tiyatrolar, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları gibi düzenledikleri sanatsal etkinliklerle Yenişehir'in bölgenin bir kültür merkezi haline geldiğini ve Türkiye'de konuşulduğunu söyledi. Başkan Özyiğit, sanatın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurma noktasında da katkı sağlığını ifade etti.

"Yenişehir'de sanata erişim bir ayrıcalık değil, bir haktır"

Yenişehir'i bir kültür başkenti yapmak için çalıştıklarını ve bu festivalin sanatın birleştirici gücünü ve ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Başkan Özyiğit, sanatı yalnızca belli bir kesime hitap eden bir lüks olmaktan çıkararak herkes için ulaşılabilir hale getirmenin önemine değinerek, "Bizim için en büyük mutluluk, salonların dolup taştığını görmek ve vatandaşlarımızın sanatla buluşarak keyifli anlar yaşamasını sağlamaktır. Yenişehir'de sanata erişim bir ayrıcalık değil, bir haktır. Tiyatro festivalimizde bunu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.