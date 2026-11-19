Ankara'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan ve 4 yıldır aranan zanlı, Iğdır'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022'de Ankara'daki bir husumetten kaynaklanan kavga sonucu iki kişiyi silahla yaralayan K.B'nin (61) yakalanması için çalışma yürüttü.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan K.B, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.