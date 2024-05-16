40 yıllık akrep üreticisinden ABD'li profesöre tepki - Son Dakika
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40 yıllık akrep üreticisinden ABD'li profesöre tepki

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Şanlıurfalı akrep üreticisi Ali Yılmaz, ABD'li profesörün Türkiye'de bulunan kara akrep türünü yurt dışına götürmesine tepki gösterdi. Yılmaz, endemik türlerin yurt dışına götürülmesini doğru bulmadığını belirterek, yardım ve yataklık yapanlar hakkında da işlem yapılması gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 09:50
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40 yıllık akrep üreticisinden ABD'li profesöre tepki

Şanlıurfalı akrep üreticisi Ali Yılmaz: "Endemik türlerin yurt dışına götürülmesi doğru değildir"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 40 yıldır akreplerle iç içe yaşayan "Akrep" lakaplı Ali Yılmaz, ABD'li profesörün Türkiye'de bulunan kara akrep (androctonus crassicauda) türünü yurt dışına götürmesine tepki gösterdi. Yılmaz, "Bu tür endemik türleri, birileri gelip, toplayıp götürmesi inanın ki çok vahim bir durumdur, engellenmesi lazım. Bu tür biyolojik, endemik türlerin yurt dışına götürülmesini doğru bulmuyorum" dedi.

ABD'li profesörün havalimanında endemik türdeki akrep gibi hayvan türleriyle yakalanması Türkiye'nin biyolojik zenginliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Zehrinin gramı 10 bin liraya satılan akrepleri çiftliğinde besleyen 53 yaşındaki Şanlıurfalı Ali Yılmaz, çiftliğindeki 10 bin akrebin sağımını yaparak yurt dışına ihraç ediyor.

ABD eyaleti New York Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini, İstanbul Havalimanı'nda endemik akrep, tarantula ve örümcek ile yakalanmasıyla gündeme geldi. Prendini, endemik hayvan kaçakçılığı suçuyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şanlıurfalı akrep üreticisi Ali Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren başladığı işini büyüterek, dünyaya ihracat yaptığını söyledi. Yılmaz, ABD'li Prof. Lorenzo Prendini'nin Türkiye'de bulunan endemik akrep türünü yurt dışına götürmesini doğru bulmadığını belirterek, yardım ve yataklık yapanlar hakkında da işlem yapılması gerektiğini vurguladı.

"35-40 yıldır akreplerle iç içeyim"

Üretici Yılmaz, "53 yaşındayım yaklaşık 35-40 yıldır akreplerle iç içeyim. Şu anda görmüş olduğunuz bu tesis, Türkiye'de ilk kurulan bir tesistir. Bu tesisimizi, Hollanda merkezli bir firma ile ortak olarak yürütmekteyiz. Bu Hollanda merkezli firma, dünya genelinde satış yapan bir ilaç firmasıdır. Hindistan, Cezayir gibi Brezilya gibi ülkelerle işbirliği içerisinde burada yapmış olduğumuz sağımları, Ankara'daki fabrikamızda işleyip yurt dışına göndermekteyiz" şeklinde konuştu.

300 tane ile başladı şimdi 10 binin üzerinde akrebi var

Yılmaz, "Bu işe başlarken doğadan 300 tane anaç topladık. Daha sonra bunların doğurma yöntemi ile çoğalmalarını sağladık. Tesisimizde şu an 10 binin üzerinde akrep bulunuyor. Bu androctonus crassicauda, dünyada ise bin 700 çeşit akrep var. Bu çeşitlerin arasında hepsi ilaç olarak kullanılmamaktadır. Sadece ilaç olarak kullanılan Küba'daki mavi akrep ile bizim bu androctonus crassicauda, türüdür. Biz şimdi bu türü androctonus Turkiyensis olarak adlandırdık. Bu görmüş olduğunuz akrepler dünyada, beyin tümörü, MS hastalığı, kanser ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu akrep türü ülkemizin bir değeridir"

Yılmaz, "Ben o haberi gördükten sonra çok üzüldüm. Bu akrep türü ülkemizin bir değeridir. Bana zamanında birçok ülkeden vatandaşlık teklif edildi, ben gitmedim. Ben eğer faydalıysam kendi ülkeme faydalı olmak istedim. Bu tür endemik türleri, birileri gelip, toplayıp götürmesi inanın ki çok vahim bir durumdur, engellenmesi lazım. Bu tür biyolojik endemik türlerin yurt dışına götürülmesini doğru bulmuyorum. Tamam, belki yasal çerçeveler içerisinde akrep sıvısı götürebilir ama akreplerin götürülmesi hiç doğru değil. Nereden temin edilmişse gereken işlemlerin yapılması gerekir. Bunların bir damla zehrinde 150 tane protein var bu proteinler ayrıştırılarak birçok hastalığın sebebi olabilir. Ondan sonra kitin tabakasından radyasyon direnci kırılabilir. 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz atom bombası atıldığında bile akrebin yaşadığı görülmüş. Bunları kitin tabakası ile şu anda bizim devam eden birçok projemiz var. İnşallah hayata geçirip ülkemize ciddi anlamda bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Yani bunun adeta bir zırhlı tank gibi olduğunu ve bu doğrultuda birçok bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ali Yılmaz, Şanlıurfa, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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