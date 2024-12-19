42 Yıl Sonra Yeniden Öğrenci Oldular - Son Dakika
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42 Yıl Sonra Yeniden Öğrenci Oldular

Bekir ve Ferhan Atılgan çifti, 42 yıl sonra aynı üniversitede tekrar öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

19.12.2024 23:34
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42 yıl sonra aynı üniversitede aynı sırayı paylaştılar

TOKAT - Tokat'ta 63 yaşındaki Bekir ve Ferhan Atılgan çifti, 42 yıl sonra eğitim gördükleri üniversitede tekrar öğrenci oldu.

Tokat'ta yaşayan 63 yaşındaki Bekir Atılgan ve Ferhan Atılgan çifti, hayat hikayeleriyle takdir topluyor. 1982 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu İşletme ve Muhasebe Bölümünden mezun olan çift, üniversite sıralarında tanışarak hayatlarını birleştirdi. Yıllar içinde iki çocuk sahibi olan Atılgan çifti, 2024 yılında yeniden aynı üniversitenin sıralarında buluştu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 60 yaş üstüne özel olarak başlattığı Tazeleme Üniversitesi programına kayıt yaptıran çift, hem geçmiş yıllara döndü hem de okuma azimlerini pekiştirdi.

"Okuma aşkımız hiç bitmedi"

Tazeleme Üniversitesi'ne dair duygularını İhlas Haber Ajansına anlatan Bekir Atılgan, "1982 yılında bu üniversitenin ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından biriydik. Şimdi, 2024 yılında aynı sıralara oturup tekrar öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıllara rağmen okuma aşkımız devam ediyor, eşimle hayat arkadaşı olduktan sonra öğrenci olmak da ayrı bir mutluluk. Derslerimizden büyük keyif alıyoruz, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

"Bu ortamda bulunmak mutluluk verici"

Eşi Ferhan Atılgan ise duygularını, "60 yaşından sonra böyle bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu imkanı sundukları için tüm gönüllü hocalarımıza ve rektörümüze teşekkür ederim," sözleriyle ifade etti.

Atılgan çifti, üniversite sıralarındaki ikinci deneyimlerini keyifle sürdürürken, geçmişin hatıralarını ve öğrenme heyecanını tekrar yaşamanın sevincini paylaşıyor.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Tokat, Son Dakika

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