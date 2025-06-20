42 yıllık öğretmene duygulandıran veda: "İyi ki öğretmen olmuşum"

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 42 yıllık meslek hayatına veda eden 65 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşe Eser için görev yaptığı okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından hazırlanan duygusal etkinlikte Eser, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karne günü duygusal anlar

Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda son dersine giren Eser, karnelerin dağıtılmasının ardından okul koridorunda öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" tezahüratları yaparak "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı çaldı. Bu sürpriz karşısında oldukça duygulanan öğretmen Ayşe Eser, gözyaşları içinde teşekkür etti.

"İyi ki öğretmen olmuşum"

Öğrencilere ve meslektaşlarına veda ederken konuşan Ayşe Eser, "Her şeyin bir sonu olduğu gibi benim meslek hayatımın da bu sene sonuna gelmiş bulunuyorum. Ben öğretmenliği çok severek yaptım. Öğrencilerimi çok sevdim. Hepinize hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Bugün böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Çok duygulandım. İyi ki öğretmen olmuşum dedirtiniz bana. Bu veda benim için en güzel anılarımdan biri oldu" dedi.

Plaketle uğurlandı

Okul Müdürü Demet Ünal tarafından kendisine plaket takdim edilen Eser'e, emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Ayşe Eser'in son gününde meslektaşları ve öğrencileri de onu yalnız bırakmadı.