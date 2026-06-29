43. İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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43. İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor

29.06.2026 17:22
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Bu yılki teması 'Edebiyatın Gerçeği Gerçeğin Edebiyatı' olan fuarda Latife Tekin onur yazarı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", bu yıl 43. kez kapılarını açacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, "Edebiyatın Gerçeği Gerçeğin Edebiyatı" temasıyla düzenlenecek fuar, 12-20 Aralık'ta yazarlarla yayıncılık dünyasını okurlarla buluşturacak.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından bu yılın "onur yazarı" olarak belirlendi.

Söyleşiler, paneller ve daha birçok etkinlikte Tekin'in edebiyata katkıları ele alınacak.

Eserlerinde kentleşmeyi, göçü, toplumsal değişimleri ve bireyin dönüşen yaşam deneyimlerini özgün bir anlatım diliyle ele alan Tekin, çağdaş Türk edebiyatının etkili ve özgün yazarları arasında gösteriliyor.

Gerçek ile düşü, bireysel hikayeler ile toplumsal belleği ustalıkla bir araya getiren Tekin'in hayatı ve eserlerinden oluşan özel bir anı kitabı da fuarda okurların beğenisine sunulacak.

Latife Tekin, romanları ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla çağdaş Türk edebiyatında özgün bir yer edindi. Kayseri'de 1957'de doğan Tekin, dokuz yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Yazarın ilk kitabı "Sevgili Arsız Ölüm" 1983'te yayımlandı.

Yazar, daha sonra "Berci Kristin Çöp Masalları", "Gece Dersleri", "Buzdan Kılıçlar", "Aşk İşaretleri", "Gümüşlük Akademisi", "Ormanda Ölüm Yokmuş", "Muinar", "Manves City", "Sürüklenme" ve "Zamansız" adlı romanlara imza attı.

"Rüyalar ve Uyanışlar Defteri"ni 2009'da okuyucuya sunan Tekin, 2020'de çocuk kitabı "Altınçayır Vadisi'nin Çocukları"nı yayımladı. Usta yazar, 2004'te okurla buluşan "Unutma Bahçesi" adlı romanıyla Sedat Simavi Ödülü'ne değer görüldü. 2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün de sahibi oldu.

Eserleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Felemenkçe ve Farsça'nın da aralarında bulunduğu birçok dile çevrilen Tekin, Türk edebiyatının uluslararası alanda tanınan yazarları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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